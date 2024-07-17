Esenyurt'ta 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Esenyurt'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü ancak çatıda hasar meydana geldi.
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Orhangazi Mahallesi 1658 Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü, çatıda hasar oluştu.