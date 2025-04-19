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Esenyurt'ta 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

Esenyurt'ta 5 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Esenyurt'ta bir 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, yan binaya da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda her iki binanın çatısında ciddi maddi hasar meydana geldi.

ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, yan binanın çatısına da sıçradı. Yangın çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, bugün saat 17.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Albatros Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü. Alevler yan binanın çatısına sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle her iki binanın çatısında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çatının alev alev yandığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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