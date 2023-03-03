Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Esenyurt'ta binanın çatısında çıkan yangın söndürülürken, çalışmalar sırasında havalandırma boşluğuna düşen itfaiye personeli yaralandı. Esenyurt'ta binanın çatısında çıkan yangın söndürülürken, çalışmalar sırasında havalandırma boşluğuna düşen itfaiye personeli yaralandı. Ufuk Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın yan binanın çatısına da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yangına müdahale eden itfaiye erlerinden Özgür Yener çatı katından binanın havalandırma boşluğuna düştü. Diğer itfaiye personeli tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Yener, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Esenyurt İtfaiye Güncel Haberler

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