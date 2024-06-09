Esenyurt'ta 4 Katlı Binadan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
Esenyurt'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katından düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.
Esenyurt'ta 4 katlı binanın en üst katından düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Osmangazi Mahallesi Sarı Papatya Sokak'taki apartmanın dördüncü katında oturan E.Ç. (10) henüz bilinmeyen nedenle düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen E.Ç'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.