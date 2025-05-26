Esenyurt'ta 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Esenyurt'ta, 4 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda, içerisinde iş merkezi, kafe ve marketin de bulunduğu 4 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle yoğun duman binaya yayılırken, alevler kafe ve markete de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, İGDAŞ ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgedeki 132 dairenin bulunduğu bir binada tedbiren tahliye edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, kafe ve market kullanılmaz hale geldi.