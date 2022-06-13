Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

AA - Ali Ebubekir Tokcan - Güncel
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Olay mahalli Çevredeki vatandaşlar İtfaiye ekiplerinin çalışmaları Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü İSTANBUL (AA) – Esenyurt'ta 4 katlı binanın altındaki iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay mahalli

Çevredeki vatandaşlar

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) – Esenyurt'ta 4 katlı binanın altındaki iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 582. Sokakta bulunan 4 katlı binanın altındaki ev tekstil ürünleri satılan iş yerinde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken alevler kısa sürede bütün binayı sardı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Güncel

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