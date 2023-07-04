Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, yandaki binalara sıçradı. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken binaların çatılarında maddi hasar meydana geldi.

Esenyurt'ta 4 binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir binanın apartmanın çatısında çıkan yangın, yandaki binalara sıçradı. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Irmak sokakta bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 3 binaya daha sıçradı. Bir anda 4 binanın çatısı alevler içerisinde kalırken, mahallede büyük panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hatalı parklar nedeniyle yangının olduğu sokağa ulaşmakta güçlük çekti.

Yangında can kaybı yaşanmazken binaların çatılarında maddi hasar meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.