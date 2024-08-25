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Esenyurt'ta 38 Katlı Binada Yangın Çıktı

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Esenyurt'ta bulunan 38 katlı binanın 12'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında 2 kişi dumandan etkilendi.

Esenyurt'ta 38 katlı binanın 12'nci katında yangın çıktı. Yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sırasında 2 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Esenyurt Sultaniye Mahallesi 350. Sokak'ta bulunan 38 katlı binanın 12'nci katındaki dairede saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Güvenlik amacıyla sitedeki vatandaşlar tahliye edildi. Kısa sürede dairenin tamamını saran alevler, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt İtfaiye Olay İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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