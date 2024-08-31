Esenyurt'ta 32 Katlı Sitede Yangın Çıktı

ESENYURT'ta bulunan 32 katlı sitenin girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sitenin tamamını yoğun duman kaplayan yangına çevre ilçelerden de itfaiye ekibi sevk edildi. Sitede mahsur kalan 1'i çocuk olmak üzere toplamda 4 kurtarıldı. İtfaiye ekipleri kurtarılan çocuğu kucağında hastane yetiştirdi. Kurtarma çalışmaları devam sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel