Esenyurt'ta 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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Esenyurt'ta bir binanın üçüncü katından düşen kadın yaşamını yitirdi.
Esenyurt'ta bir binanın üçüncü katından düşen kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Meral Ç, Balıkyolu Mahallesi'ndeki bir binanın 3. katından henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meral Ç, kurtarılamadı.
Bölgeye gelerek inceleme yapan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel