Esenyurt'ta 3 çocuk annesini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis istendi

Esenyurt'taki bir parkta, daha önce tehdit ettiği 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdal Dönmez, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, ölen Meryem Yılmaz'ın ailesi ve tarafların avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporun mahkemeye geldiğini tutanağa geçirdi.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Maktul Meryem Yılmaz ile sanık Erdal Dönmez'in aralarında gönül ilişkisi olduğu belirtilen mütalaada, sanığın olay gününden önce farklı tarihlerde Yılmaz'ın telefonuna, öldüreceğine dair mesajlar gönderdiği kaydedildi.

Sanığın 24 Aralık 2021'de maktul Yılmaz'ı Esenyurt'taki bir parka görüşmek için çağırdığı belirtilen mütalaada, burada aralarında yaşanan tartışma sırasında sanığın üzerindeki bıçakla Yılmaz'ı öldürdüğü anlatıldı.

Mütalaada, sanık hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan kamu davası açılsa da sanığın sırf öldürmek için ya da zevk için öldürme dürtüsüyle hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunamadığı vurgulandı.

Sanık Dönmez'in eyleminin "kadına karşı kasten öldürme" suçunu oluşturduğu belirtilen mütalaada, müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan katılan Volkan Yılmaz, ablasının çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirterek, sanığın "canavarca hisle kasten öldürme suçundan" cezalandırılmasını istedi.

Sanık Erdal Dönmez ise eski savunmalarını tekrar ettiğini dile getirdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta 24 Aralık 2021'de bir parkta maktul Meryem Yılmaz'ın 16 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Maktul Yılmaz'ın, aralarında gönül ilişkisi olan sanık Erdal Dönmez ile yaklaşık bir yıl önce tanıştığı belirtilen iddianamede, olay günü aralarındaki tartışma sırasında sanığın önceden tasarladığı şekilde, üzerinde bulunan bıçakla 16 kez maktulü bıçakladığı aktarılıyor.

İddianamede, sanık Erdal Dönmez'in "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.