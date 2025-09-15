Esenyurt'ta 22 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Gözaltına Alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan asayiş denetimlerinde, hakkında kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası bulunan bir kişi gözaltına alındı. Denetimlerde, haklarında suç kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayiş olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik ilçe genelinde denetimler yapıldı.
Mehterçeşme Mahallesi'nde yapılan denetimlerde kimlik bilgileri belirlenen bir kişi şüphe üzerine durduruldu.
Kimliği belirlenen H.K'nin hakkında 22 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 88 bin 480 lira idari para cezasının bulunduğu, çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. daha sonra cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel