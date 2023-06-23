Esenyurt'ta 212 daireyi çifte satışla 785 kişiye satan şebekeye operasyon

Esenyurt'ta bir site projesinin eski ortağı Mehmet Ö.'nün yönlendirdiği Nihat A. ile Çetin Ş. tarafından kurulan örgüt, sitedeki 212 daireyi çifte satışlarla 785 kişiye sattı. Şikayetlerin ardından yapılan operasyonlarda örgüt liderleri Nihat A. ve Çetin Ş. dahil 55 şüpheli gözaltına alınmıştı. Devam eden çalışmalarda ise örgütle ilişkisi olduğu belirlenen 24 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Adaletin Aydınlığı Partisi Genel Başkanı Altuğ Ergüzel de bulunuyor.

Esenyurt'ta bir site projesinin eski ortağı Mehmet Ö.'nün yönlendirdiği Nihat A. ile Çetin Ş., kurdukları örgütle sitedeki daireleri ele geçirdi. Sitedeki 212 daireyi çifte satışlarla 785 kişiye satan örgüte şikayetlerin ardından operasyon düzenlendi. Daha önce Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce örgüt üyelerine yönelik yapılan 3 ayrı operasyonda örgüt liderleri Nihat A.ve Çetin Ş.'nin aralarında bulunduğu 55 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonların ardından ekipler, örgütün devamının da yakalanması için çalışmalarına devam etti. Yapılan çalışmalarda yine örgütle ilişkisi olduğu belirlenen 24 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere, 20 Haziran Salı günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen 4'üncü operasyonda 24 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Çalışmaların devamında 2 kişiyi daha yakalayan ekipler toplamda 24 şüphelinin tamamını gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Adaletin Aydınlığı Partisi Genel Başkanı Altuğ Ergüzel'in de olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli bugün sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.