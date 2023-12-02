Esenyurt'ta 20 Suç Kaydı Bulunan Hırsızlık Şüphelisi Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta işyerlerinden yapılan hırsızlıklara ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelinin kimliği tespit edildi ve gözaltına alındı. Şüphelinin 20 farklı suç kaydı olduğu belirlendi.

Esenyurt'ta 20 farklı suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta 22-29 Kasım'da işyerlerinden yapılan hırsızlıklara ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu 22 Kasım'da Yenikent Mahallesi'ndeki bir kafenin kasasından 750 lira ile 29 Kasım'da Sultaniye Mahallesi'ndeki bir telefoncudan raftaki cep telefonunu çalan şüphelinin F.Ç. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan ve emniyette 20 farklı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, işlemlerinin ardından "hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.