ESENYURT'TA 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK 5'İNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENYURT'ta bir sitedeki binanın 5'inci katından düşen 2 yaşındaki yabancı uyruklu Mazin E. hayatını kaybetti.
Olay, Zafer Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Mazin E., binanın 5'inci katında bulunan pencereden beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mazin E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mazin E.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor. Çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yakınlarının gözyaşı döktüğü anlar görülüyor.
- Korkmazistanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel