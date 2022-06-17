ESENYURT'TA 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK 5'İNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ ESENYURT'ta bir sitedeki binanın 5'inci katından düşen 2 yaşındaki yabancı uyruklu Mazin E. hayatını kaybetti. ESENYURT'ta bir sitedeki binanın 5'inci katından düşen 2 yaşındaki yabancı uyruklu Mazin E. hayatını kaybetti. Olay, Zafer Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Mazin E., binanın 5'inci katında bulunan pencereden beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mazin E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mazin E.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor. Çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yakınlarının gözyaşı döktüğü anlar görülüyor. - Korkmazistanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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