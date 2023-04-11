Esenyurt' ta 2 TIR çarpıştı

ESENYURT'ta iki TIR'ın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Bağlantı Yolu Esenyurt Haramidere mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aniden duran 34 LDK 11 plakalı TIR'a arkadan gelen 34 ER 4907 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın ardından arkadan gelen TIR'ın sürücüsü, şoför mahalinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan şoförü olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı . ( DHA)