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Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayi saldırısında 3 tutuklama

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Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayi saldırısında 3 tutuklamaİSTANBUL Esenyurt'ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekel bayisi baskınına ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 tutuklanırken 5'de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayi saldırısında 3 tutuklama

İSTANBUL Esenyurt'ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekel bayisi baskınına ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 tutuklanırken 5'de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt Güncel Haberler

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