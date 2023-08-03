Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayi saldırısında 3 tutuklama
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Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayi saldırısında 3 tutuklamaİSTANBUL Esenyurt'ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekel bayisi baskınına ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 tutuklanırken 5'de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayi saldırısında 3 tutuklama
İSTANBUL Esenyurt'ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekel bayisi baskınına ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 tutuklanırken 5'de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel