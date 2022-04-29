Esenyurt'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

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Esenyurt'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA - Halis Akyıldız - Güncel
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Esenyurt'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sultaniye Mahallesi'nde bir kıraathanede husumetli olduğu belirtilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada, araya giren kıraathane sahibinin oğlu Hüseyin Küçükyavuz ve arkadaşı vurularak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kıraathanedeki kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

AA / Halis Akyıldız - Güncel

Esenyurt, kavga, Güncel, Haberler

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