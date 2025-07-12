Esenyurt'ta 16 Yaşındaki Kız Çocuğuna Taciz İddiası: Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul Esenyurt'ta, 16 yaşındaki bir kız çocuğunu ısrarla aracına çağırarak götürmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan M.K. tutuklandı. Emniyetin çalışmaları sonrası belirlenen şüpheli, 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Esenyurt'ta 16 yaşındaki kız çocuğunu ısrarla aracına çağırıp, götürmek istediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Temmuz'da yaşı küçük çocuğun bir araç içerisindeki kişi tarafından ısrarla çağırılarak, götürülmek istendiği yönünde görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüpheli M.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Büyükçekmece Adliyesine gönderildi. Savcılığa çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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