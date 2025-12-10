Haberler

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Esenyurt'ta düzenlediği operasyonda 133 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyon sırasında bir zanlı gözaltına alındı.

Esenyurt'ta 133 bin 600 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili Esenyurt'taki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.T. yakalandı.

Zanlının adresinde yapılan aramalarda ise 39 parça halinde toplam 133 bin 600 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 25 fişek ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
