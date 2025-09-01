Esenyurt'ta 1020 Çocuk İçin Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi

Esenyurt Belediyesi tarafından sünnet işlemleri tamamlanan 1020 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ilçenin farklı mahallelerindeki çocukların sünnet işlemi gerçekleştirildi.

Çocukların sünnet kıyafetleri de belediye tarafından temin edilirken, ardından çocuklar için sünnet şöleni düzenlendi.

Şölende çocuklar, jonglör, illüzyon, kukla gösterileri, yüz boyama etkinlikleri, maskotlarla oyunlar ve çocuk şarkılarından oluşan mini konserle eğlendi.

Etkinlik alanında çeşitli ikramlar yapılırken, çocuklara farklı hediyeler de dağıtıldı.

Açıklamada, programdaki konuşmasına yer verilen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Sünnet bizim için sadece bir sağlık işlemi değil, kültürümüzün, inancımızın ve kardeşliğimizin de bir parçasıdır. Çocuklarımızın bu özel gününde onların heyecanını ve mutluluğunu paylaşmak bizler için büyük bir zenginlik." ifadelerini kullandı. ???????