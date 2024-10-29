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Esenyurt'ta 101 Öğretmenden Zeybek Gösterisi

Esenyurt'ta 101 Öğretmenden Zeybek Gösterisi
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Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünde Esenyurt'ta 101 öğretmen, zeybek oynayarak Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katıldı. Etkinlikte öğrenci korosu ve dans gösterileri de yer aldı.

Esenyurt'ta farklı okullarda görev yapan 101 öğretmen Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünde zeybek oynadı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda önce öğrencilerden oluşan koro sahne aldı. Ardından ana sınıfı öğrencileri dans gösterisi düzenledi.

Daha sonra Esenyurt Ortaokulu koordinesinde oluşturulan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Halkoyunları Topluluğu üyesi 101 öğretmen Cumhuriyet'in 101. yıl dönümüne özel zeybek gösterisi sundu. Öğretmenlerin zeybek oyununu vatandaşlar ilgiyle izledi.

Esenyurt Fevzi Danış İlkokulu Müdür Yardımcısı Elif Yavuz, "101 öğretmenimizle Ata'mızın en çok sevdiği halk danslarından olan zeybek oyunuyla Cumhuriyet'i kutlamak istedik. Daha nice yıllar aynı coşkuyla birlik ve beraberlik içerisinde olmak dileğiyle." diye konuştu.

??????? Programa Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel

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