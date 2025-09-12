Esenyurt'ta 10 Yıldır Aranan Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan toplam 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Veysel İ, Esenyurt'ta Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. 2015 yılından beri aranan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Esenyurt'ta, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2015 yılından bu yana aranan firari hükümlü Veysel İ, Esenyurt'ta yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel