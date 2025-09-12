Haberler

Esenyurt'ta 10 Yıldır Aranan Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan toplam 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Veysel İ, Esenyurt'ta Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. 2015 yılından beri aranan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
