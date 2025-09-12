Esenyurt'ta 10 Yıldır Aranan Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı

Esenyurt'ta, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2015 yılından bu yana aranan firari hükümlü Veysel İ, Esenyurt'ta yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.