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Esenyurt'ta 10 Okuldan Dizüstü Bilgisayarlar ve Elektronik Eşya Çalan Şüpheli Tutuklandı

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Esenyurt'ta 10 okuldan dizüstü bilgisayarlar ile elektronik eşya çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin okullardan çaldığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Esenyurt'ta, 10 okuldan dizüstü bilgisayarlar ile elektronik eşya çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bazı okullarda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini tespit etti.

10 okuldan dizüstü bilgisayarlar ile elektronik eşya çaldığı belirlenen şüpheli Sezgin A. yakalandı. Çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin okullardan dizüstü bilgisayar ile elektronik eşya çaldığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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