Esenyurt'ta 1 haftada 2 bin 103 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Esenyurt'ta 1 haftada 2 bin 103 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Esenyurt'ta 1 haftada 2 bin 103 kaçak göçmen yakalandı

İSTANBUL Valiliği, Esenyurt'ta son bir haftada 2 bin 103 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

İSTANBUL Valiliği, Esenyurt'ta son bir haftada 2 bin 103 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzensiz göçün önlenmesine

yönelik denetimler devam etmektedir. Esenyurt'ta 1 Ocak- 31 Mayıs tarihleri arasında 813 düzensiz göçmen yakalanmış ve sınırdışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi.

31 Mayıs - 7 Haziran  tarihleri arasında yapılan denetimlerle de ilgili bilgi verilen açıklamada, "944 Suriye, 347 Afganistan, 45 Pakistan ve farklı uyruklardan 767 olmak üzere, toplam 2 bin 103 düzensiz göçmen, kolluk birimlerimizce sınırdışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir. Bugün itibariyle yılbaşından beri Esenyurt ilçemizden Geri Gönderme Merkezine

teslim edilen toplam düzensiz göçmen sayısı 2 bin 916 olmuştur" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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