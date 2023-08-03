Esenyurt saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin sevk edildiği adliye önünde gözaltı

Esenyurt'ta meydana gelen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye önünde bağırmaya başlayan bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Esenyurt saldırısıyla ilgili 8 kişinin sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi önünde bağırmaya başlayan bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi baskınıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürerken geniş güvenlik önlemi alınan adliye önünde hareketlilik yaşandı. Bir kişi, giriş kapısı önünde bağırmaya başladı. Adliye çevresinde önlem alan polis ekipleri bağıran kişiye müdahale etti. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.