Esenyurt saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin sevk edildiği adliye önünde gözaltı

Esenyurt'ta gerçekleşen tekel bayisi baskınıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye önünde hareketlilik yaşanırken, bir kişi polis ekiplerine bağırmaya başladı ve gözaltına alındı.