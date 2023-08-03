Esenyurt Saldırısı Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi baskınıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürerken geniş güvenlik önlemi alınan adliye önünde hareketlilik yaşandı. Polis ekipleri adliye önünde şüphelendiği motosikleti durdurmak istedi. Motosiklet üzerindeki iki kişi, polisin dur ihtarına uymayarak hızla adliye önünden uzaklaştı. Yunus polis ekiplerinin takibi sonucunda kısa sürede iki şüpheli yakalandı. Öte yandan öğlen saatlerinde de adliye önünde bağıran bir kişiyi ekipler gözaltına almıştı. - İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel