Esenyurt Belediyesi, Vatan Kitap Kafe'yi gençlerin hizmetine sundu

Esenyurt Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde gençlerin ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği ve ücretsiz ikramlarla keyifli vakit geçirebileceği Vatan Kitap Kafe'yi hizmete açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlerin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunacak yeni bir mekan ilçeye kazandırıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde açılan Vatan Kitap Kafe, gençlerin ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği ve ücretsiz ikramlar eşliğinde hoşça vakit geçirebileceği bir kültür durağı oldu.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, açılış gününde gençlerle bir araya gelerek ilk kahvelerini birlikte içti.

Gençlerin mekandan duydukları memnuniyeti görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Aksoy, kafenin gençlerin ders çalışabileceği, sosyalleşebileceği ve verimli zaman geçirebileceği önemli bir buluşma noktası olacağını belirtti.

Aksoy, ayrıca kafenin gençlerin hem eğitim hayatına katkı sağlayacak hem de kültürel gelişimlerine destek olacak bir merkez olarak hizmet vereceğini kaydetti.

Öte yandan, Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde emekliler için yeni bir sosyal alan kazandırılacak. Geçmişte belediye tarafından kiraya verilen ve süresi dolan işletmenin Emekli Evi Kır Bahçesi'ne dönüştürülmesi için talimat veren Aksoy, proje için ilk adımı attı.