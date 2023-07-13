Esenyurt Belediyesi'ne ait çöp toplama araçlarının bakım atölyesinde yangın çıktı
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Esenyurt Belediyesi'ne ait çöp toplama araçlarının bakım onarımının yapıldığı atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken atölyede hasar oluştu.
ESENYURT Belediyesi'ne ait çöp toplama araçlarının bakım onarımının yapıldığı atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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