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Esenyurt Belediyesi'ne ait çöp toplama araçlarının bakım atölyesinde yangın çıktı

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Esenyurt Belediyesi'ne ait çöp toplama araçlarının bakım onarımının yapıldığı atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken atölyede hasar oluştu.

ESENYURT Belediyesi'ne ait çöp toplama araçlarının bakım onarımının yapıldığı atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken atölyede hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt Belediyesi İtfaiye Koza Güncel Haberler

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