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Esenyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Üniversite Hazırlık Kursları

Esenyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Üniversite Hazırlık Kursları
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Esenyurt Belediyesi, Sürekli Eğitim Merkezi'nde 2 binin üzerinde öğrenciye ücretsiz üniversite hazırlık kursu vererek gençlerin sınavlara daha iyi hazırlanmalarına destek oluyor. Kurslar, uzman öğretmenler tarafından yürütülmekte ve öğrencilere rehberlik hizmeti sağlanmaktadır.

Esenyurt Belediyesi düzenlediği kurslarla ilçedeki gençleri sınavlara hazırlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sürekli Eğitim Merkezi'ndeki modern etüt salonlarında 2 binin üzerinde öğrenciye ücretsiz üniversite hazırlık kursu veriliyor.

Uzman öğretmenler tarafından verilen derslerle öğrencilerin üniversite sınavına hazırlanmasına destek olunuyor. Rehber öğretmenler eşliğinde de tercih dönemlerinde danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Üniversiteye hazırlık kurslarının yanı sıra LGS, KPSS ve DGS'ye yönelik programların da yer aldığı merkezden ilçedeki öğrenciler faydalanabiliyor.

Öğrencilerden Mustafa İpek, Esenyurt Belediyesinin Sürekli Eğitim Merkezi'nde aldığı eğitimle üniversiteye en iyi şekilde hazırlandığını kaydetti.

İpek, edebiyat, geometri ve matematik alanında ders alarak sınava yönelik çalıştığını belirterek, "Buradan kesinlikle çok memnunum. Uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla çok kaliteli bir eğitim alıyoruz. Hedefim yazılım mühendisi olmak. Esenyurt Belediyesine, bize üniversiteye hazırlık konusunda bu imkanları sunduğu için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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