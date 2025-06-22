Esenyurt Belediyesi'nden Sınav Destek Hizmeti

Esenyurt Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ile ailelerine, belediyeye ait mobil ikram araçlarıyla sıcak çorba, su ve kahve ikram etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sınav merkezlerinin çevresinde trafik akışını düzenleyerek, sessizliğin sağlanması için yoğun çaba harcadı.

Sınav sabahı evrakını unutan veya sınava geç kalan öğrencilere ise motorize zabıta ekipleri anında müdahale ederek ulaşım desteği sağladı.

Sınava giren öğrencilere ve ailelerine, belediyeye ait mobil ikram araçları ile ilçedeki sınav merkezlerinin önünde sıcak çorba, su ve kahve gibi ikramlarda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Semih Bayrakçı, kızını üniversite sınavına getirdiğini belirtti.

Bayrakçı, belediye çalışanlarının kendilerine çorba, su ve kahve ikram ettiğini aktararak, belediyeye teşekkür etti.

Ayten Eryorulmaz ise "Belediyemize bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir gencimiz kimliğini unutmuştu, zabıta ekiplerimiz hızlıca gidip getirdiler. Çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.