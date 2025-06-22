Esenyurt Belediyesi'nden Sınav Destek Hizmeti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan öğrencilere ve ailelerine sıcak çorba, su ve kahve ikramında bulunarak destek oldu. Zabıta ekipleri de sınavın başarılı bir şekilde geçmesi için trafik akışını düzenleyip gerekli yardımları sağladı.

Esenyurt Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ile ailelerine, belediyeye ait mobil ikram araçlarıyla sıcak çorba, su ve kahve ikram etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sınav merkezlerinin çevresinde trafik akışını düzenleyerek, sessizliğin sağlanması için yoğun çaba harcadı.

Sınav sabahı evrakını unutan veya sınava geç kalan öğrencilere ise motorize zabıta ekipleri anında müdahale ederek ulaşım desteği sağladı.

Sınava giren öğrencilere ve ailelerine, belediyeye ait mobil ikram araçları ile ilçedeki sınav merkezlerinin önünde sıcak çorba, su ve kahve gibi ikramlarda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Semih Bayrakçı, kızını üniversite sınavına getirdiğini belirtti.

Bayrakçı, belediye çalışanlarının kendilerine çorba, su ve kahve ikram ettiğini aktararak, belediyeye teşekkür etti.

Ayten Eryorulmaz ise "Belediyemize bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir gencimiz kimliğini unutmuştu, zabıta ekiplerimiz hızlıca gidip getirdiler. Çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, İran'ı B-2 hayalet bombardıman uçağıyla vurdu

ABD dünyanın en pahalı savaş makinesini çalıştırdı
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
ABD'de kasırga: 3 ölü

Şiddetli kasırga can aldı: 3 ölü
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.