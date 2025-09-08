Esenyurt Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Hizmeti
Esenyurt Belediyesi, Yıldız Aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün hijyenik koşullarda hazırlanan sıcak yemek ulaştırıyor. Bu hizmetle birlikte yüzlerce kişi günlük sıcak yemek imkanı buluyor.
Esenyurt Belediyesi, ilçede hizmet veren Yıldız Aşevi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün yemek ulaştırıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olma amacıyla hizmet veren Yıldız Aşevi'inde personelin, hijyen kurallarına uygun şekilde hazırladığı yemekler özenle paketleniyor.
Çorbadan ana yemeğe kadar her ayrıntının düşünüldüğü bu hizmet sayesinde, ilçede yüzlerce kişi günlük sıcak yemek imkanına kavuşuyor.
Belediye yetkilileri, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda bu tür hizmetlerin kesintisiz sürdürüleceğini belirtti.
Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel