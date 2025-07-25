Esenyurt Belediyesi'nden İhaleye İlişkin Açıklama

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Esenyurt Belediyesi, sokak temizliği için araç kiralanması ihalesinin bazı basın yayın organlarında yanlış yansıtıldığını bildirerek, ihalenin detaylarını ve yasal süreçleri açıkladı.

Esenyurt Belediyesi, "sokak temizliği için araç kiralanması ihalesi"ne dair bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bahse konu ihalenin 5 Eylül 2024'te yapıldığı ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer döneminde 13 Eylül 2024'te onaylanarak, ihale kararının ilgiliye tebliğ edildiği belirtildi.

Yine Özer'in görevli olduğu 24 Ekim 2024'te yüklenici firma ile sözleşme imzalandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu ihale ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı tahkikat sonucunda, gelen evraklar neticesinde ilgili ihaleye fesat karıştırıldığı hususu Belediyemize resmi olarak bildirilmiştir. Bunun üzerine Belediyemizce gerekli yasal adımlar derhal atılmış ve ihale tek taraflı olarak feshedilmiş, yüklenici şirketin kesin teminatı irat kaydedilmiştir. Yargılanan kişiler tarafından, kamuoyunu bilinçli bir şekilde, belirli periyotlar halinde yapılan yanlış yönlendirme çabalarına karşı kurumumuzca tekraren doğru bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur. Yargılama aşamasındaki bir hukuki konuyu, bilinçli bir şekilde benzeri yalan haberler ile yönlendirme yapan ve yayanlar hakkında yasal işlem başlatılmıştır."

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
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