Esenyurt Belediyesi'nden Eğitimde Fırsat Eşitliği Adımı: Paket Ders Sistemi

Güncelleme:
Esenyurt Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başlattığı Paket Ders Sistemi ile ilkokuldan ortaokula kadar tüm öğrencilere etüt desteği sunuyor. 28 merkezde uygulanan sistem, 5 bin 158 öğrenciye ulaştı ve nitelikli eğitim vurgusu yapıldı.

Esenyurt Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Paket Ders Sistemi'nde 28 merkezde yapılan etüt çalışmalarıyla öğrencilere destek oluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilkokul 2'nci sınıftan ortaokul 7'nci sınıfa kadar olan tüm öğrenciler, ana branş derslerini artık entegre ve bütüncül bir eğitim anlayışıyla görüyor.

Belediyenin 28 ayrı merkezinde yürütülen etüt çalışmalarıyla şu ana kadar 5 bin 158 öğrenciye ulaşıldı.

Paket Ders Sistemi'nde, alanında uzman öğretmenler tarafından belirlenen kitap ve materyalle tüm öğrencilere aynı standartta, planlı ve sürdürülebilir bir eğitim ortamı sunuluyor. Uygulanan model, Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun şekilde ve Yeni Maarif Eğitim Programı'na tam uyumlu olarak sürdürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, hedeflerinin her çocuğun potansiyeline ulaşabileceği, erişilebilir ve nitelikli bir sistemde eğitim vermek olduğunu belirtti.

Toplumun geleceğinin eğitime verdiği değerle şekillendiğini aktaran Aksoy, "Bu değeri her çocuğun hayatına dokunma kararlılığıyla büyütmeye devam ediyoruz. Bu anlamda göreve geldiğimiz günden beri eğitim faaliyetlerimizi iki katına çıkardık. Kütüphanelerimizin sayısını artırarak, mevcutların şartlarını iyileştirdik. Paket Ders Sistemi gibi yeni kurslar açarak çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
