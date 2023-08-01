Esenyurt Belediyesi Muharrem Ayı'nda Vatandaşlara Aşure Dağıttı
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Esenyurt Belediyesi, Muharrem Ayı vesilesiyle vatandaşlara aşure dağıttı. Belediye mobil ikram araçlarıyla aşure ikramında bulunuldu.
Esenyurt Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.
Esenyurt Belediyesi, Muharrem Ayı vesilesiyle vatandaşlara aşure dağıttı. Esenyurt Yeni Belediye Meydanı'nda yapılan etkinlikte, belediyenin mobil ikram araçlarıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli Cem Alper Akyüz, "Her yıl Muharrem Ayı'nda, Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'un talimatları istikametinde ilçenin belirli noktalarında vatandaşlarımıza aşure dağıtımı yapmaktayız. Hizmetimizin Hak katında kabul olmasını diliyoruz" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel