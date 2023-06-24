Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini temizledi

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi, ilçede yaşayan engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerini temizleyerek bayrama hazır hale getirdi. Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Esenyurt'taki ihtiyaç sahibi vatandaşlar unutulmadı. Esenyurt Belediyesi ekipleri, bayrama temiz ve sağlıklı bir ortamda girmek isteyen 65 yaş ve üzeri ile engelli vatandaşların evlerini temizledi.

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi, ilçede yaşayan engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerini temizleyerek bayrama hazır? hale getirdi.

Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Esenyurt'taki ihtiyaç sahibi vatandaşlar unutulmadı. Esenyurt Belediyesi ekipleri, bayrama temiz ve sağlıklı bir ortamda girmek isteyen 65 yaş ve üzeri ile engelli vatandaşların evlerini temizledi. Çalışma kapsamında oluşturulan ekipler, yapılan sosyal incelemeler sonucu belirlenen program dahilinde; eldiven, maske, galoş ve koruyucu kıyafetlerle vatandaşların evlerinde ayrıntılı temizlik yaptı.