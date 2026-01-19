Haberler

Esenyurt Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta etkili olan kar yağışına karşı belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için gece boyunca sahada görev yapan ekipler, ulaşımın aksamaması adına çalışmalarına devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışına karşı ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, cadde, sokak ve bulvarların yanı sıra meydan ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için gece boyunca sahada görev yaptı.

Sabah saatlerinde de devam eden çalışmalarla ilçe genelinde ulaşımın aksamaması sağlandı.

Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğu bölgeler öncelikli olarak açılırken, tüm sokaklarda ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için yapılan çalışmalar devam ediyor. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde tuzlama ve küreme faaliyetleri yapılıyor.

Belediye, metrobüs durakları ve hastane önlerinde vatandaşlara sıcak çorba ikramında da bulundu.

Kar yağışı süresince tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten yetkililer, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk durumunda belediyenin "444 0 411" numaralı çağrı merkezi üzerinden 7/24 destek alabileceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti

Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum

Kaleciden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi

Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti

Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu

Paten kayarken düştü, cansız bedeni ertesi gün bulundu
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi

Hastanede çektiği görüntü sosyal medyada olay oldu