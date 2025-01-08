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Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, İş Arayanlar için Umut Oluyor

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, İş Arayanlar için Umut Oluyor
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Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), iş arayanlara ve nitelikli personel bulmakta zorlanan firmalara hızlı çözümler sunarak istihdam sorununu çözmeyi hedefliyor. Engelli bireyleri ön planda tutarak, günlük mülakatlar ve firmalarla yapılan anlaşmalarla iş bulma süreçlerini kolaylaştırıyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki istihdam sorununun çözümüne Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) ile katkı sağlamayı amaçlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ESBİM, iş arayanlara ve nitelikli personel bulmakta zorlanan firmalara hızlı ve etkili çözümler sunuyor. İstanbul genelinde 3 bine yakın firma ile işbirliği yapan birim, gerçekleştirdiği mülakatlarla hem iş arayan vatandaşların istihdam kapısı oluyor hem de firmalara personel desteği sağlıyor.

İstihdamda engelli bireyleri ön planda tutan merkez, hafta içi her gün hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESBİM sorumlusu Barış Çınar, firmalara aradıkları kriterlerde personel yönlendirdiklerini ve vatandaşların tecrübelerine göre iş bulabildiklerini kaydetti.

Mülakat ekibinin, iş danışmanlarının ve sahadaki görevlilerin her gün firmalarla görüştüğünü belirten Çınar, "Günlük en az 5 firmayla anlaşarak, o firmaların iş kollarına uygun vatandaşlarımızı istihdam ediyoruz. Şu an hizmetlerimiz, çevre ilçelerde de rekor seviyeye ulaşmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Çınar, iş arayan vatandaşları Nazım Hikmet Kültür Merkezi içerisindeki istihdam merkezine davet etti.

ESBİM sayesinde kısa sürede iş bulduğunu belirten Ercan Erdoğan ise merkezin, engelli ve sağlıklı bireylerin kolayca iş bulabileceği bir yer olduğuna dikkati çekti.

Sistemin kullanışlı ve işleyişin çok başarılı olduğunu aktaran Erdoğan, "İş arayanla işveren burada buluşuyor. Birçok farklı firmayla görüşme fırsatı yakalıyoruz ve kendimize uygun işleri seçebiliyoruz. Herkese tavsiye ederim. Bu imkanları sağlayan Esenyurt Belediyesine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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