Üye Girişi
Haberler
Esenyurt Belediyesi, Akçaburgaz Mahallesi'nde Yolları Yeniledi

Esenyurt Belediyesi, Akçaburgaz Mahallesi'nde Yolları Yeniledi

Güncel Haberler

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte asfaltlama çalışmalarını hızlandıran Esenyurt Belediyesi, Akçaburgaz Mahallesi 1567. Sokağın yollarını yeniledi. İlçedeki bozuk yolları yenileyen Esenyurt Belediyesi, vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımını sağlıyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte asfaltlama çalışmalarını hızlandıran Esenyurt Belediyesi, Akçaburgaz Mahallesi 1567. Sokağın yollarını yeniledi.

İlçedeki bozuk yolları yenileyen Esenyurt Belediyesi, vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımını sağlıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde asfaltlama ihtiyacı olan sokaklarda hummalı bir çalışma yürüten ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek aksaklıkları gideriyor. Bu çerçevede Akçaburgaz Mahallesi 1567. Sokağa asfalt serimi yapan ekipler, Esenyurtluların arabalarıyla daha kolay seyahat etmesini sağladı. Ulaşımda bu yolu kullanan vatandaşlar, çalışmasından memnun olduklarını dile getirerek, Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt Belediyesi Hisarcık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title