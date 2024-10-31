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Esenyurt Belediye Başkanı Tutuklandı

Esenyurt Belediye Başkanı Tutuklandı
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK terör örgütüne üye olduğu suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESENYURT Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK bölücü terör örgütüne üye olduğu suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verdi. Cumhuriyet Savcılığı'nda yapılan işlemlerin ardından, yasadışı silahlı terör örgütü PKK'ya üye olduğu gerekçesiyle tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Özer, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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