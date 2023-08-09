Esenyurt Belediye Başkanı: Esenyurt konut rantına mahkum edilen bir kent

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, katıldığı bir televizyon programında, "Maalesef ki yanlış yönetimler sonucunda burası konut rantına mahküm edilen bir kente dönüştürüldü. Esenyurt'ta yaşayan insanlar birçok imkandan mahrum bırakıldı. Esenyurtlular emeğiyle geçinen, ülkesini ve birbirilerini seven insanlar" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, bir televizyon programının konuğu oldu. Son günlerde Esenyurt'ta meydana gelen olayların konuşulduğu programda Başkan Bozkurt, ilçedeki ana sorunun plansız, kontrolsüz büyüme olduğunu söyledi. Geçmiş yönetimlerin Esenyurt'u kaderine terk ettiğini ifade eden Bozkurt, "Bir gerçek var; insanlar yaşaması gerektiği şartlarda yaşamıyorlar. Kentin ihtiyacı olan altyapı ihtiyaçları karşılanamadığı ve kentte yaşayan insanların hayatlarını idame edeceği eğitim, sağlık, istihdam olanaklarına ulaşamadığı için Esenyurt'un bu tarz olaylarla anılması kaçınılmaz oluyor. Bir de tabi Esenyurt, Türkiye'nin illerinin tamamından göç alan bir ilçe. 1 milyon civarında kayıtlı, 300 bin civarında da kayıtsız vatandaş yaşıyor. Bunun dışında 101 değişik ülkeden göç alıp büyüyen bir kent" dedi.

"KONUT RANTINA MAHKUM EDİLMİŞ BİR KENT"

Bir şehri planlarken nüfus, altyapı ve tüm kamusal ihtiyaçların plana dahil edilmesi gerektiğine dikkati çeken Bozkurt, "Esenyurt Türkiye'nin lojistik olarak en değerli yeri. Kuzeyinde ve güneyinde Türkiye'nin en büyük kara yolu geçiyor. Diğer iki yakasında bu karayollarını birbirine bağlayan bağlantı yolları var. Yani burası aslında başlangıçta bir üretim kenti olarak planlanmıştı. Maalesef ki yanlış yönetimler sonucunda burası bir konut rantına mahküm edilen bir kente dönüştürüldü. İhtiyacın üzerinde ve niteliksiz konut üretilince bu konutlarda çalışacak çok fazla insana ihtiyaç olmuş. Tabii kentimizin başka güzel özellikleri de var; Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının yüzde 6'sını üreten bir sanayimiz var. Dolayısıyla iş olanakları fazla olduğu için hızlı büyüyen ve altyapısı yetiştirilmeyen bir kent oluşmuş" şeklinde konuştu.

"3 YILDIR KENTİN PLANINI ONAYLATMAYA ÇALIŞIYORUM"

Plansız olarak devraldığı bir kenti baştan inşa etmeye çalıştığını ifade eden Bozkurt şunları söyledi:

"Plansız bir kenti yönetiyorum. Ben 3 yıldır bu kentin planını onaylatmaya çalışıyorum. Maalesef Ak Parti gurubu bir takım yerlerin konuta çevrilmesi için onay veriyor, biz de engellemeye çalışıyoruz. Bu yüzden planımızı onaylatamıyoruz. Başka buna benzer birçok sorun var. Bir plan disiplini olmadığında, bu plan disiplinine uymadığımızda bu yaşanan sorunlar katlanarak artar. Bizim 200 bin metrekare kapalı alanı olan bir belediye binamız var ve kat karşılığı ihale edilmiş. Bu belediyenin statik, mekanik ve elektrik projesi yok. İmar affına başvurularak imara açılmış. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Biz bu şekilde ülkemizi, kentimizi, ilçemizi yönetemeyiz."

"ESENYURTLULARA HAKSIZLIK YAPILIYOR"

Esenyurtluların birbirini ve ülkesini seven insanlar olduğunu belirten Bozkurt şunları ekledi:

"Şehir bölge planlama esaslarına göre kişi başına 11 metrekare yeşil alan olması gerekirken, biz görevi devraldığımızda 0.7 metrekareydi. Biz bütün atıl arazileri kullanarak bunu 1,5 metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz. Biz Esenyurt'u bir ticaret, lojistik ve üretim kenti haline getirmeyi hedefliyoruz. Oradaki konut alanlarının bir bölümünü ticaret alanlarına dönüştürmeyi hedefliyoruz. Asla konut sayısını artıracak iş ve işlemlerin içerisine girmedik, bundan sonra da girmeyeceğiz. Kentin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılamak için çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. 56 tane projemiz var. Yeşil alanlar, okul alanları, kreş alanları, geriatri alanları, amfi tiyatrolar, kütüphaneler ve birçok değişik alanda Türkiye'de örnek olacak projeler yapıyoruz. Ben Esenyurtluları seviyorum. Esenyurtlulara haksızlık yapılıyor. Son derece toleransları yüksek, birbirini seven, ülkesini seven, farklı inançlara ve görüşlere sahip olunmasına rağmen kadim dostluklarla birbirlerine bağlı insanlar yaşıyor orada. Bu insanlar zaten böyle olduğu için biz kentimizde çok büyük olaylar yaşamıyoruz."