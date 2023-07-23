Esenyurt Belediye Başkanı Bulgaristan'da Şarvı Köyü Günü'ne katıldı

Bulgaristan'a giden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, burada Kaolinovo Belediyesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, Braniçevo (Şarvı) köyünde düzenlenen "Geleneksel Şarvı Köyü Günü" şenliğine katıldı.

Bulgaristan'ın Kaolinovo ilçesinin belediye başkanı Nida Ahmedov'un daveti üzerine Bulgaristan'a giden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, burada bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Esenyurt Belediyesi ile kardeş belediye olan Kaolinovo Belediyesi'ni ziyaret eden Bozkurt, ardından Geleneksel Şarvı Köyü Günü şenliğine katıldı. Birbirinden renkli gösterilerin yer aldığı şenlikte Başkan Bozkurt, yapılan at yarışlarında birinci olan jokeyin plaketini vererek tüm sporcuları tebrik etti. Etkinlikte yaptığı konuşmada barış ve kardeşlik mesajları veren Bozkurt, "Kültürlerin en güzel örneklerine tanık olduğum bu etkinlikte ilgilerini ve konukseverliklerini esirgemeyen Şarvı köyü halkına Esenyurtlu komşularımın selamını iletiyorum" dedi. - İSTANBUL