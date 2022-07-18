Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'tan Ardahan'a ziyaret - Haberler

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Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'tan Ardahan'a ziyaret

AA - Günay Nuh - Güncel
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Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'tan Ardahan'a ziyaret

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve beraberindeki heyet, Ardahan Belediyesi ve CHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve beraberindeki heyet, Ardahan Belediyesi ve CHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ardahan'da her zaman güzel hizmetler yapmak için gayret gösteriyoruz. Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi burada da halkımıza ve partimize hizmet ediyoruz." dedi.

Bozkurt da memleketi Ardahan'da olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Türkiye'nin her köşesi ayrı bir güzelliğe sahip. Ardahan'da olmak, Ardahan'da yapılan hizmetleri görmek bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Heyet daha sonra CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan'ı parti binasında ziyaret etti.

AA / Günay Nuh - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt Bozkurt Ardahan Güncel Haberler

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