Üye Girişi
Haberler

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Gözaltına Alındı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla evinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ailesi ve partililer emniyet önünde bekliyor.

Dilara ŞAHİN - Emir BENLİOĞLU / - ESENYURT Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla sabah saatlerinde Esenyurt'taki evinde gözaltına alındı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Özer İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesine götürüldü. Özer'in ailesi ve partililerin emniyet önündeki bekleyişi sürüyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah saatlerinde Esenyurt'taki evinde 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özer ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi yerleşkesine götürüldü. Emniyet önünde bekleyen kızı Cemile Özer uzun süre telefon görüşmesi yaparken, partililer de Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önüne geldi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek ve Özgür Karabat, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ve partililerin emniyetin önündeki bekleyişi sürüyor. Diğer yandan, Özer'in gözaltına alındığı Esenyurt'taki evinin önünde ise sessizlik hakim. Basın mensuplarının sitenin girişindeki bekleyişi de devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt Belediye Başkanı Yerel Haberler Ahmet Özer Esenyurt Politika 3-sayfa Güncel Hukuk Terör Kck PKK

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin çağrısı tarihi bir fırsat olarak görülmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı" çıkışına destek

 Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum

Erdoğan'dan CHP'li başkanın gözaltına alınmasına ilk yorum

 CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı

CHP'liler Ahmet Özer paylaşımı beklerken Mansur Yavaş bakın ne yaptı
Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler

Narin Güran'ın babasından kafa karıştıran sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜYAP kitap fuarı ne zaman, girişi ücretli mi? 41. TÜYAP kitap fuarı nerede, nasıl gidilir? Silivrispor - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Silivrispor - Kayserispor maç özeti! Narin'in babası açıklamasında ne dedi? Arif Güran'ın yeni açıklaması Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Aile Hekimliği yeni yönetmeliği ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Regaip Kandili ne zaman? Diyanet takvimi! MÜGE ANLI ALİ CAN DEMİRCİ OLAYI | Ali Can Demirci öldürüldü mü, nasıl öldü? ABD SEÇİMİ NE ZAMAN? ABD başkanlık seçiminde kim önde? Masterchef 30 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.