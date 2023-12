Esenyurt Balıkyolu Köprüsü'nde Beton Parçaları Dökülüyor

ESENYURT Balıkyolu Köprüsü'nün kolonundan beton parçaları düştü. Kolondaki ve kirişlerdeki demirlerin ortaya çıkması ise dikkat çekti.

Yeşilkent TEM Otoyolu girişinde bulunan Esenyurt Balıkyolu Köprüsü'nden beton parçaları dökülmeye başladı. Üstünden onlarca araç geçen köprüden yola düşen beton parçaları, yaya ve araçlar için tehlike yaratıyor. Köprünün kolon ve kirişlerinde, demirlerin ortaya çıktığı görüldü. Köprünün altından geçen yolu her gün kullandığını belirten bir kişi, Geçerken kafamıza taşlar yağıyor. Büyük bir kaza çıkabilir. Birinin kafasına düşme ihtimali var, bu büyük bir sorun. Ben bu yolu her gün kullanıyorum. Her gün böyle taşlar dökülüyor. Yağmur nedeniyle de ıslanmış, nemli taşlar düşüyor. Bir de büyük büyük taşlar gördüğünüz gibi. Belediyeden bu duruma bir önlem almasını istiyoruz dedi.

Bir başka vatandaş ise, Her gün gelip geçiyorum buradan. Korkarak geçiyoruz. Tedbir alsınlar da düşmesin taşlar. Buradan geçmek de zor oluyor. Yaşlılar daha da zor geçiyor. ifadelerini kullandı.