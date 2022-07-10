ESENYURT AKÇABURGAZ'DA BİRÇOK İŞ YERİ SU ALTINDA KALDI ESENYURT, Akçaburgaz Mahallesi'nde sağanak yağışın etkisiyle birçok iş yerini su bastı. ESENYURT, Akçaburgaz Mahallesi'nde sağanak yağışın etkisiyle birçok iş yerini su bastı. Bir arabanın da yağışla birlikte sürüklendiği yerde kaldığı görüldü. Su basan iş yerlerine itfaiye ekipleri müdahale etmeye devam ediyor. - Karaköse Demirören Haber Ajansı / Güncel su Güncel Haberler

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