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ESENYUR'da TIR yangını: Tekstil ürünleri yüklü TIR alevlere teslim oldu

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ESENYUR'da park halindeki tekstil ürünleri yüklü TIR'da çıkan yangın, başka bir TIR'a sıçradı. Yangın sonucunda bir TIR kullanılamaz hale gelirken diğer TIR'da hasar meydana geldi. Vatandaşlar, yangın sırasında TIR'ın dorsesindeki kolileri boşaltarak ürünlerini kurtarmaya çalıştı.

ESENYUR'ta, park halindeki tekstil ürünleri yüklü TIR'da çıkan yangın park halindeki başka bir TIR'a sıçradı. Aracın dorsesindeki koliler vatandaşlar tarafından boşaltıldı.

Yangın, 19.00 sıralarında Akşemseddin Mahallesi'nde bulunan otoparkta çıktı. Park halindeki tekstil yüklü bir TIR'ın çekici bölümünde çıkan yangın büyüyerek yanında bulunan başka bir TIR'a daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. O sırada mal sahipleri ve yakınları piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira değerinde ki ürünlerini kurtarmak için dorsenin içerisine girdi. Çocuk ve kadınların da bulunduğu grup dumandan etkilenme tehlikesine rağmen kolileri taşımak için seferber oldu. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangında bir TIR kullanılmaz hale gelirken diğer TIR'da ise hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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