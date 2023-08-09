Esenler Topkule Kışlası'nda yangın, yangına sebebiyet veren şahıs yakalandı

İstanbul Esenler Topkule Kışlası'ndaki ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale devam ederken yangına sebebiyet verdiği iddia edilen madde bağımlısı şahıs devriye atan polis tarafından yakalandı. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Esenler Topkule Kışlası'nda yangın

Yangına sebebiyet verdiği iddia edilen madde bağımlısı şahıs yakalandı

İSTANBUL - Esenler Topkule Kışlası'ndaki ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale devam ederken yangına sebebiyet verdiği iddia edilen madde bağımlısı şahıs devriye atan polis tarafından yakalandı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Topkule Kışlası'ndaki ağaçlık alanda meydana geldi. Ağaçlık alanda yangın çıkması üzerine asker tarafından müdahale edilmeye başlandı. Yangına müdahale devam ederken olaya sebebiyet verdiği söylenen madde bağımlısı bir şahıs devriye atan polis tarafından olay yerinde yakalanıp polis merkezine götürüldü. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.