Esenler TEM Bağlantı Yolu'nda Yol Tartışması Sonrası Kavga: 4 Bin 518 Lira Para Cezası Kesildi

Esenler TEM Bağlantı Yolu'nda yol tartışması sonrası trafiği tehlikeye atarak sopa ile kavga eden hafriyat kamyonu sürücüleri ile kamyonet sürücüsüne toplam 4 bin 518 lira para cezası kesildi.

Esenler TEM Bağlantı Yolu'nda yol tartışması sonrası trafiği tehlikeye atarak sopa ile kavga eden hafriyat kamyonu sürücüleri ile kamyonet sürücüsüne toplam 4 bin 518 lira para cezası kesildi.

Esenler TEM Bağlantı Yolu'nda 2 hafriyat kamyonu sürücüsü ile kamyonet sürücüsü, birbirlerine yol vermemek için uzun süre trafik akışını engelleyecek şekilde ilerledi. Bir süre sonra kamyonet sürücüsü hafriyat kamyonunun yolunu kesti. Hafriyat kamyonu sürücüleri araçlarından inerek kamyonet sürücüsüne saldırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri, sosyal medyada yayılan görüntüleri incelediğinde, 34 LR 4525 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü M.D., 34 ZR 3571 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü N.D. ve 34 VMP 04 plakalı kamyonet sürücüsü S.T.'yi tespit etti.

Şüphelileri yakalayan polis, "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" suçundan 436 lira, "taşıt yolu üzerinde yavaşlamak belirtilen hız sınırı altında sürmek" suçundan 436 lira, "tehlikeli şerit değiştirmek" suçundan 951 lira ve "taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyerek veya trafiği tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunmak" suçlarından sürücülere toplamda 4 bin 518 lira para cezası kesti. Hafriyat kamyonu sürücüleri hakkında Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Atışalanı Polis Merkezinde "Kasten yaralama ve Mala zarar verme" suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.